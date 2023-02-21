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21 февраля, 10:29

Путин: Президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом

Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре 2023 года и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур. Об этом в ходе оглашения Послания Федеральному собранию заявил глава государства Владимир Путин.

"Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур", — заявил он.

В Кремле высказались о подготовке Путина к президентским выборам 2024 года

В Кремле высказались о подготовке Путина к президентским выборам 2024 года

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что единый день голосования в 2023 году пройдёт и в новых регионах. По её словам, уже идёт серьёзная подготовительная работа.

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LIFE / Владимир Суворов

Никита Никонов
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