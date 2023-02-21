Путин: Президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом
Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре 2023 года и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур. Об этом в ходе оглашения Послания Федеральному собранию заявил глава государства Владимир Путин.
"Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур", — заявил он.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что единый день голосования в 2023 году пройдёт и в новых регионах. По её словам, уже идёт серьёзная подготовительная работа.
LIFE / Владимир Суворов