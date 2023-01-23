В Кремле высказались о подготовке Путина к президентским выборам 2024 года
Песков: У Путина очень активный график, кампания по выборам 2024 года ещё не началась
Президент России Владимир Путин и его администрация заняты текущими делами, кампания по выборам главы государства пока не начиналась. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, ведётся ли уже в администрации президента предвыборная работа.
"Ещё пока рано, ещё не началась кампания. В Кремле очень много текущих дел, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня", — ответил представитель Кремля, добавив, что Путин пока не делал никаких заявлений насчёт участия в выборах.
Пресс-секретарь главы государства также не стал комментировать заявления бывшего премьер-министра и экс-председателя Счётной палаты Сергея Степашина о том, что Путин должен идти на следующий президентский срок.
Напомним, 20 января ЦИК начала подготовку к президентской избирательной кампании. Также Центризбирком готовится к проведению единого дня голосования в сентябре 2023 года, особенно тщательная подготовка ведётся в четырёх новых регионах.
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