В Кремле высказались о подготовке Путина к президентским выборам 2024 года

Президент России Владимир Путин и его администрация заняты текущими делами, кампания по выборам главы государства пока не начиналась. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, ведётся ли уже в администрации президента предвыборная работа.

"Ещё пока рано, ещё не началась кампания. В Кремле очень много текущих дел, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня", — ответил представитель Кремля, добавив, что Путин пока не делал никаких заявлений насчёт участия в выборах.

Пресс-секретарь главы государства также не стал комментировать заявления бывшего премьер-министра и экс-председателя Счётной палаты Сергея Степашина о том, что Путин должен идти на следующий президентский срок.