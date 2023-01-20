ЦИК начала подготовку к президентской избирательной кампании

Центральная избирательная комиссия РФ уже начала подготовку к президентской кампании. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Выборы главы государства ожидаются весной 2024 года.

"Конечно, мы готовимся, а как иначе?" — сказала Памфилова журналистам.

Сейчас ЦИК готовит техническую, цифровую, методологическую, организационную, кадровую базы "с прицелом на президентскую кампанию".

Также ЦИК готовится к проведению единого дня голосования в сентябре 2023 года, особенно тщательная подготовка ведётся в четырёх новых регионах. Как рассказала Элла Памфилова, для этого в субъектах должны принять все необходимые правовые акты.

"Мы начали подготовку к ним уже в конце прошлого года, провели очень серьёзное обучение после референдумов. Сейчас нужно сформировать комиссии — это серьёзная, очень большая и сложная работа. Мы занимаемся всеми аспектами: от финансового до организационного, административного, кадрового", — добавила глава комиссии.