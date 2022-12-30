В Кремле раскрыли судьбу президентских выборов 2024 года
Дмитрий Песков: Выборы президента в 2024 году запланированы и так или иначе последуют
Президентские выборы в России в 2024 году по-прежнему запланированы. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что для Владимира Путина никогда не было важным — предвыборный выпал год или нет. По словам Пескова, для российского лидера имеют значение только "субстантивная работа и осязаемые результаты", а также дела, "которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно".
"Выборы у нас на 2024 год запланированы, поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они, конечно, так или иначе последуют", — добавил представитель Кремля.
Как рассказывал Лайф, год назад Путин заявлял, что пока не решил для себя, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Президент подчеркнул тогда, что ещё преждевременно говорить, "кто и что планирует в 2024-м". А в ноябре уходящего года Песков заявил, что Путин по-прежнему не принял решение об участии в выборах президента в 2024 году.
Shutterstock