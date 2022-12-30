В Кремле раскрыли судьбу президентских выборов 2024 года

Президентские выборы в России в 2024 году по-прежнему запланированы. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что для Владимира Путина никогда не было важным — предвыборный выпал год или нет. По словам Пескова, для российского лидера имеют значение только "субстантивная работа и осязаемые результаты", а также дела, "которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно".