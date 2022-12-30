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30 декабря, 11:08

Песков назвал объёмным и конструктивным разговор Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провели между собой объёмный и конструктивный диалог, который прошёл в партнёрском ключе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[У Путина и Си Цзиньпина] состоялся очень конструктивный, объёмный по содержанию партнёрский разговор", — подчеркнул Песков.

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Напомним, 30 декабря Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе разговора глава государства пригласил своего коллегу из Поднебесной в РФ с официальным визитом в 2023 году. При этом отношения России и Китая, по мнению Владимира Путина, являются лучшими за всю историю двух стран.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Александр Юнашев

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