Песков назвал объёмным и конструктивным разговор Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провели между собой объёмный и конструктивный диалог, который прошёл в партнёрском ключе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"[У Путина и Си Цзиньпина] состоялся очень конструктивный, объёмный по содержанию партнёрский разговор", — подчеркнул Песков.
Напомним, 30 декабря Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе разговора глава государства пригласил своего коллегу из Поднебесной в РФ с официальным визитом в 2023 году. При этом отношения России и Китая, по мнению Владимира Путина, являются лучшими за всю историю двух стран.
ТАСС / Александр Демьянчук