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30 декабря, 11:04

Закрытый чемодан с живыми кошками подбросили в "Пятёрочку"

Чемодан с двумя кошками подбросили в магазин "Пятёрочка" в Ярославле

Необычный новогодний подарок получили сотрудники супермаркета "Пятёрочка" в Ярославле: продавцы нашли в зале магазина закрытый чемодан, в котором сидели две кошки. Об этом сообщили местные жители в городском паблике в VK.

В зале магазина "Пятёрочка" оставили закрытый чемодан с кошками. Видео © VK / "Подслушано в Ярославле"

Бесхозную вещь принёс кто-то из покупателей и оставил в "Пятёрочке" на улице Панина, 41. Когда работники увидели чемодан и решили проверить что там, "предновогодний подарок" привёл их в замешательство — внутри находились две живые кошки и пакет с кормом.

Помочь котам решила кассир магазина и на время забрала их домой. Сейчас сотрудники ищут питомцам новых ответственных хозяев.

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Обложка ©

VK / "Подслушано в Ярославле"

Ирина Фальке

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