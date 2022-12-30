Закрытый чемодан с живыми кошками подбросили в "Пятёрочку"

Необычный новогодний подарок получили сотрудники супермаркета "Пятёрочка" в Ярославле: продавцы нашли в зале магазина закрытый чемодан, в котором сидели две кошки. Об этом сообщили местные жители в городском паблике в VK.

В зале магазина "Пятёрочка" оставили закрытый чемодан с кошками. Видео © VK / "Подслушано в Ярославле"

Бесхозную вещь принёс кто-то из покупателей и оставил в "Пятёрочке" на улице Панина, 41. Когда работники увидели чемодан и решили проверить что там, "предновогодний подарок" привёл их в замешательство — внутри находились две живые кошки и пакет с кормом.

Помочь котам решила кассир магазина и на время забрала их домой. Сейчас сотрудники ищут питомцам новых ответственных хозяев.