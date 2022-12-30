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30 декабря, 10:53

Петербуржцы пришли в ужас из-за видео с рыдающим у детсада ребёнком, которого забыли на морозе

СК проверит частный детсад в Шушарах, где воспитатели забыли ребёнка на улице в мороз

Воспитательница частного детского сада в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге, возвращаясь с прогулки с детьми, забыла одного из воспитанников на улице.

Воспитанник детского сада, оставленный на улице воспитательницей. Видео © VK / "Питер | Читай Пиши Люби"

Плачущего у дверей садика малыша сняла на видео местная жительница. Заметившие ребёнка петербуржцы попробовали выяснить у директора детского сада, в чём дело, но та лишь оправдала своих сотрудников.

По словам владелицы частного учреждения, дверь якобы "захлопнулась и мальчик стоял на улице всего несколько секунд". Директор убедила в этом даже отца забытого мальчика, мужчина от претензий к саду отказался. Местных жителей такая ситуация возмутила, и оставлять это просто так они не хотят.

В Следственном комитете по Северной столице уточнили, что проверяют информацию о возможной халатности воспитателя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Японии арестовали воспитателей частного детского сада, которые истязали подопечных

В Японии арестовали воспитателей частного детского сада, которые истязали подопечных

Ранее жительница Сахалина пожаловалась на издевательства воспитателя над ребёнком. В ситуацию пришлось вмешаться мэру Томаринского района и следователям СУ СКР по Сахалинской области.

Обложка ©

VK / "Питер | Читай Пиши Люби"

Ирина Фальке

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