Общежитие вуза в Алчевске разрушено при обстреле ВСУ из HIMARS

Общежитие Донбасского государственного технического института (ДонГТИ) получило серьёзные разрушения из-за ночного обстрела ВСУ города Алчевска с использованием американских HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ из американских HIMARS обстреляли Алчевск. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC

"В результате обстрела населённого пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено 12 ракет типа M31 GMLRS) разрушено общежитие ДонГТИ", — отмечается в тексте.

Также серьёзно пострадали библиотека и учебный корпус института. На публикуемых фото видно, что общежитие буквально осталось без крыши, обломки стен и кровли лежат рядом и внутри помещений. В остальных зданиях выбиты стёкла, есть осколочные повреждения стен.