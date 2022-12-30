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Опубликовано 30 декабря 2022, 10:45

Общежитие вуза в Алчевске разрушено при обстреле ВСУ из HIMARS

Общежитие ДонГТИ в Алчевске получило серьёзные разрушения из-за ночного обстрела ВСУ

В Алчевске разрушено общежитие института из-за обстрела ВСУ. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC

В Алчевске разрушено общежитие института из-за обстрела ВСУ. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC

Общежитие Донбасского государственного технического института (ДонГТИ) получило серьёзные разрушения из-за ночного обстрела ВСУ города Алчевска с использованием американских HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ из американских HIMARS обстреляли Алчевск. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC

ВСУ из американских HIMARS обстреляли Алчевск. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC

"В результате обстрела населённого пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено 12 ракет типа M31 GMLRS) разрушено общежитие ДонГТИ", — отмечается в тексте.

Также серьёзно пострадали библиотека и учебный корпус института. На публикуемых фото видно, что общежитие буквально осталось без крыши, обломки стен и кровли лежат рядом и внутри помещений. В остальных зданиях выбиты стёкла, есть осколочные повреждения стен.

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Ранее сообщалось, что 5 декабря в результате удара украинских военных по общежитиям в Алчевске (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS погибло три человека. Атака была осуществлена в 05:55.

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Татьяна Миссуми
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