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Опубликовано 30 декабря 2022, 10:37

ВС России уничтожили до 60 бойцов 14-й и 92-й мехбригад ВСУ на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской армии. На этот раз российским военным на Купянском направлении удалось уничтожить до 60 бойцов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

"На Купянском направлении огнём артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Кругляковка в Харьковской области. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, при выполнении задачи СВО уничтожены три боевые бронированные машины и два пикапа.

Украинский истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 сбиты в воздушном бою
Украинский истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 сбиты в воздушном бою

Кстати, ранее Лайф писал, что российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении. Также российские военные лишили украинских бойцов пяти бронированных машин и шести автомобилей.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Николь Вербер
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