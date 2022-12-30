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30 декабря, 10:37

ВС России уничтожили до 60 бойцов 14-й и 92-й мехбригад ВСУ на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской армии. На этот раз российским военным на Купянском направлении удалось уничтожить до 60 бойцов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

"На Купянском направлении огнём артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Кругляковка в Харьковской области. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, при выполнении задачи СВО уничтожены три боевые бронированные машины и два пикапа.

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Кстати, ранее Лайф писал, что российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении. Также российские военные лишили украинских бойцов пяти бронированных машин и шести автомобилей.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Николь Вербер

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