Украинский истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 сбиты в воздушном бою
Авиация ВКС России сбила украинский истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 в ДНР
В ходе выполнения задачи спецоперации российским военным удалось сбить украинский самолёт МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 в ДНР. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новоелизаветовка в ДНР сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. В районах населённых пунктов Дружковка и Яблоновка в ДНР сбиты два украинских вертолёта Ми-8", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.
Также Вооружённые силы РФ 29 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления и энергообъектам Украины. Все назначенные объекты поражены. По данным МО РФ, в результате остановлены производство и ремонт военной техники ВСУ, прекращена переброска резервов украинской армии из западных регионов.
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