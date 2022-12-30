Украинский истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 сбиты в воздушном бою

В ходе выполнения задачи спецоперации российским военным удалось сбить украинский самолёт МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 в ДНР. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новоелизаветовка в ДНР сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. В районах населённых пунктов Дружковка и Яблоновка в ДНР сбиты два украинских вертолёта Ми-8", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.