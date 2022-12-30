ВС РФ 29 декабря нанесли массированный удар по энергообъектам Украины
Вооружённые силы РФ 29 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления и энергообъектам Украины. Все назначенные объекты поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"29 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", — отметил он.
По данным МО РФ, в результате остановлены производство и ремонт военной техники ВСУ, прекращена переброска резервов украинской армии из западных регионов. Из-за нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, отправленное в ВСУ, заблокировано в тыловых районах.
А ранее Лайф писал о том, что российские военные поразили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ на Донецком направлении, противник лишился до 60 бойцов. ВС РФ также уничтожили ещё одну американскую артиллерийскую систему М777, из которой ВСУ наносили удары по жилым кварталам Донецка.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ