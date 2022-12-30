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Опубликовано 30 декабря 2022, 10:20
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ВС РФ 29 декабря нанесли массированный удар по энергообъектам Украины

Вооружённые силы РФ 29 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления и энергообъектам Украины. Все назначенные объекты поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"29 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", — отметил он.

По данным МО РФ, в результате остановлены производство и ремонт военной техники ВСУ, прекращена переброска резервов украинской армии из западных регионов. Из-за нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, отправленное в ВСУ, заблокировано в тыловых районах.

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А ранее Лайф писал о том, что российские военные поразили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ на Донецком направлении, противник лишился до 60 бойцов. ВС РФ также уничтожили ещё одну американскую артиллерийскую систему М777, из которой ВСУ наносили удары по жилым кварталам Донецка.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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