ВС РФ 29 декабря нанесли массированный удар по энергообъектам Украины

Вооружённые силы РФ 29 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления и энергообъектам Украины. Все назначенные объекты поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"29 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", — отметил он.