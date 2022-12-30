СК: В Мариуполе после освобождения нашли более трёх тысяч тел убитых мирных жителей

После освобождения Мариуполя от украинских сил на территории города было найдено более трёх тысяч тел убитых мирных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи напомнили, что солдаты национальной гвардии Украины "искусственно создавали препятствия для эвакуации из города" для граждан. Не имея возможности покинуть Мариуполь, местные жители стали "живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства", указали в СК.

"Так, только в апреле на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трёх тысяч", — рассказали в пресс-службе.

В этой связи из-за сложностей с установлением их личностей следователи предложили создать ДНК-базу погибших в Мариуполе. Благодаря этому ресурсу родственники смогут узнать судьбу людей, которые числятся пропавшими, подчеркнули в СК.