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30 декабря, 09:15

СКР возбудил уголовное дело против главкома ВСУ Залужного за преступления в Мариуполе

<p>Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valeriy_Zaluzhny,_2020,_03.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Міністерство оборони України</p>

Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Wikipedia / Міністерство оборони України

По факту военных преступлений в Мариуполе возбуждено уголовное дело в отношении главкома ВСУ Валерия Залужного и других военачальников. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как уточнили в ведомстве, в деле также фигурируют командующий операцией Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенант Павлюк, командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" ВСУ генерал-лейтенант Содоль, командующий Нацгвардией Украины генерал-лейтенант Лебедь и другие.

"В ходе предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях украинских националистов в Мариуполе установлено, что распределение сил и средств обороны города проводилось офицерами из числа военнослужащих 12-й бригады Нацгвардии Украины, в состав которой также входил полк "Азов"*", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, подразумевалась разбивка города на сектора с индивидуальной зоной ответственности (А, В, С и D). Так, например, во время организации ВС России гуманитарных коридоров через сектор А украинские военные специально создавали препятствия эвакуации мирного населения.

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Ранее Лайф уже сообщал, что российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, приказавшего блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе. По данным СК, штаб под командованием военнослужащего полка "Азов" приказывал уничтожать всех передвигающихся в городе, в том числе женщин и детей.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Николь Вербер

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