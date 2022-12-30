СКР возбудил уголовное дело против главкома ВСУ Залужного за преступления в Мариуполе

По факту военных преступлений в Мариуполе возбуждено уголовное дело в отношении главкома ВСУ Валерия Залужного и других военачальников. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как уточнили в ведомстве, в деле также фигурируют командующий операцией Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенант Павлюк, командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" ВСУ генерал-лейтенант Содоль, командующий Нацгвардией Украины генерал-лейтенант Лебедь и другие.

"В ходе предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях украинских националистов в Мариуполе установлено, что распределение сил и средств обороны города проводилось офицерами из числа военнослужащих 12-й бригады Нацгвардии Украины, в состав которой также входил полк "Азов"*", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, подразумевалась разбивка города на сектора с индивидуальной зоной ответственности (А, В, С и D). Так, например, во время организации ВС России гуманитарных коридоров через сектор А украинские военные специально создавали препятствия эвакуации мирного населения.

Ранее Лайф уже сообщал, что российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, приказавшего блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе. По данным СК, штаб под командованием военнослужащего полка "Азов" приказывал уничтожать всех передвигающихся в городе, в том числе женщин и детей.