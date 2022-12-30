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30 декабря, 09:10

СК оценил ущерб, причинённый ДНР и ЛНР украинскими обстрелами, в 228 миллиардов рублей

Ущерб ДНР и ЛНР, нанесённый обстрелами со стороны Украины, превысил 228 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"К настоящему времени завершено производство судебных экспертиз по более чем 68 тысячам объектов. Согласно заключениям экспертов, сумма причинённого ущерба составляет не менее 228 миллиардов 234 миллионов рублей", — говорится в тексте.

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Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ущерб ДНР, который нанесла Украина, уже превышает 1,3 триллиона рублей.

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t.me / ДНР Онлайн

Татьяна Миссуми

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