ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 декабря 2022, 09:10

СК оценил ущерб, причинённый ДНР и ЛНР украинскими обстрелами, в 228 миллиардов рублей

Ущерб ДНР и ЛНР, нанесённый обстрелами со стороны Украины, превысил 228 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"К настоящему времени завершено производство судебных экспертиз по более чем 68 тысячам объектов. Согласно заключениям экспертов, сумма причинённого ущерба составляет не менее 228 миллиардов 234 миллионов рублей", — говорится в тексте.

Бастрыкин провёл совещание по расследованию преступлений украинских формирований
Бастрыкин провёл совещание по расследованию преступлений украинских формирований

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ущерб ДНР, который нанесла Украина, уже превышает 1,3 триллиона рублей.

BannerImage

t.me / ДНР Онлайн

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar