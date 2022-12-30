СК оценил ущерб, причинённый ДНР и ЛНР украинскими обстрелами, в 228 миллиардов рублей
Ущерб ДНР и ЛНР, нанесённый обстрелами со стороны Украины, превысил 228 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"К настоящему времени завершено производство судебных экспертиз по более чем 68 тысячам объектов. Согласно заключениям экспертов, сумма причинённого ущерба составляет не менее 228 миллиардов 234 миллионов рублей", — говорится в тексте.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ущерб ДНР, который нанесла Украина, уже превышает 1,3 триллиона рублей.
t.me / ДНР Онлайн