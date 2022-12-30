Как западные СМИ объясняют российские удары возмездия по Украине Почему европейские и американские медиа выдают удары по Украине за отказ Москвы от мирных переговоров с Киевом. 16343 16343 Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ.

В ответ на очередную мутную "формулу мира" на киевских условиях от Зеленского ракеты вчера и сегодня проутюжили критически важную для ВСУ инфраструктуру Незалежной в 18 регионах страны. Помимо того, армия РФ уничтожила часть украинской системы ПВО — некоторые ракеты были имитационными и предназначались для вскрытия систем противовоздушной обороны. Западные СМИ предсказуемо обвинили Россию в отказе от долгожданных мирных переговоров, не объясняя своей аудитории нюансы условий, которые предложил глава Украины, то есть, по сути, капитуляцию России и сдачу собственных регионов.

Для чего Зеленский заговорил о мирных переговорах

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем блоге сообщил о том, что сегодня было выпущено более 120 ракет. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после сегодняшних ударов 40% жителей Киева остались без света. Поражены объекты как минимум во всех частях страны. По утренней информации, в семи украинских областях Украины отмечаются дополнительные проблемы со светом, водой, сотовой связью, интернетом, в пяти — проблемы с железнодорожным сообщением. В Киеве и Харькове остановлено метро.

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Глава МИД России Сергей Лавров отметил медийную активность Зеленского с неадекватными заявлениями про "формулу мира", которая призвана продемонстрировать западной аудитории, что режим в Киеве якобы хочет мира. России, разумеется, не стоит подыгрывать этому какими-либо действиями, направленными на легитимизацию таких "формул".

Поэтому основной повесткой западных СМИ стал намёк на Российскую армию, якобы похитившую Рождество у украинцев очередным массированным ракетным обстрелом. CNN собирает комментарии киевлян, которые "полны решимости не допустить испорченных новогодних праздников". Для этого они запасаются генераторами, аккумуляторами, батарейками и другими источниками энергии.

— Российские удары оставили без электричества несколько областей по всей Украине, при этом больше всего пострадали Львов, Киев и Одесса. В регионах происходят аварийные отключения электроэнергии, — отмечает CNN, ссылаясь на чиновников Киева.

О том, что мифические силы обороны Украины сбили 54 из 69 ракет и вывели из строя якобы закупленные у Ирана дроны, сообщает The New York Times. В Bloomberg указывают, что их было 11.

— Российские военные запустили крылатые ракеты в сторону Украины с нескольких направлений, стреляя с самолётов и кораблей в море, говорится в заявлении ВВС, — пишет The New York Times.

Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Bloomberg ожидаемо перевирает цели операции возмездия, называя удары по военной инфраструктуре кампанией по уничтожению гражданских целей. Кроме того, связывая это с отвергнутыми Москвой перспективами мирных переговоров, согласно которым Россия должна "вывести войска" с российской территории четырёх новых регионов и Крыма. Также издание сообщает о сбитой белорусскими военными над своей территорией зенитной ракеты С-300, которую запустили ВСУ. О схожести с польским инцидентом, который произошёл месяц назад, пишет Le Figaro, резонно намекая на возможную негативную реакцию Минска, которая последует дальше.

Сообщая о жертвах, западные СМИ не скрывают, что смерть мирных жителей вызвана работой украинских ПВО, которые якобы сбивают российские ракеты. Однако в соцсетях украинцы публикуют истинные результаты работы своей противовоздушной обороны, которая не может уничтожить российские ракеты, зато её элементы падают на жилые дома.

"Россия запускает одну из крупнейших атак войны против энергетической инфраструктуры Украины" — с таким заголовком вышла испанская El Pais, объясняя, что "ракетный обстрел в предновогоднюю ночь оставил без электричества 90% домов во Львове и 40% — в Киеве".

La Repubblica, сообщавшая ранее о проведении андеграундных вечеринок в Киеве под названием "Музыка громче войны" в ночном клубе, где кормят солдат-веганов ВСУ, сегодня пишет о реванше Москвы и дополняет заявлением премьер-министра Мелони, которая утверждает, что Италия готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине. По словам чиновницы, к переговорам стороны могут вернуться к концу февраля, который ознаменует год проведения спецоперации.

Общая усталость от военного конфликта на Украине, в который страны вкладываются, забывая о собственных проблемах, уже делит западное общество на противников участия в украинском кейсе и сторонников Зеленского.

Аудитория немецкого издания Die Welt подвергла критике слова украинского президента, который заявил, что Запад перестал опасаться России. Один из пользователей написал, что Зеленский не может озвучивать мнение всех на Западе. Ещё один комментатор решил напомнить украинскому лидеру о том, что Россия располагает достаточным количеством ракет, способных нанести серьёзное поражение.

— Власти США признали неизбежность поражения Украины, — резюмирует автор American Spectator Фрэнсис Семпа. Конфликт был спровоцирован роковой ошибкой Вашингтона начать расширение НАТО на Восток.

Проблемы признают и сами украинские чиновники. Так, глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинский военный конфликт зашёл в тупик. "Ситуация просто застопорилась и не двигается", — сказал Буданов. По его мнению, на фронтах всё свелось к тому, что "комплексно не может победить ни Россия, ни Украина".

Авторы Елена Стафеева