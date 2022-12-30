Из каких стран Африки США вывезут советские танки для Киева В списках доноров советских танков у посредников США порядка 20 стран Африки и несколько государств Ближнего Востока и Азии. 28698 28698 Угандийский Т-55М. Обложка © Flickr / AMISOM Public Information

США для помощи Украине приступили к распаковке образцов советской техники в Африке. Первый нейтралитет в поставках Киеву собирается нарушить Марокко. Западные СМИ сообщили, что после тайных переговоров между Рабатом и Вашингтоном, марокканцы передадут порядка 100 танков T-72. Контракт на сумму 95 миллионов долларов подразумевает отправку 20 танков ВСУ ещё до наступления нового года. Несколько машин уже проходят модернизацию в Чехии. На африканском континенте порядка 20 стран, которые могут предоставить Украине советские танки.

В большинстве своём советские танки Т-72 и более старые модели — это металлолом, который придётся ремонтировать и модернизировать. Подобная история больше похожа на продолжение распила денег американских и европейских налогоплательщиков, так как этот хлам не способен реально усилить Украину — лишь продлить агонию киевского режима.

Танк Т-72. Фото © ТАСС / Zuma

Марокко соперничает с Алжиром, претендуя на Западную Сахару. Сближение с Вашингтоном стало, очевидно, ответом на усиление позиций Алжира, сблизившегося за последнее время с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. Следующей страной, которая может отозваться на подобное сотрудничество может стать Конго, полагают эксперты.

Марокко закупает 91% своего оружия у американских поставщиков, и Вашингтон является ключевым сторонником притязаний Рабата на Западную Сахару, где около 500 000 человек в настоящее время живут под марокканской военной оккупацией. В Вашингтоне продолжат политику давления на африканские страны с целью заставить их стать донорами ВСУ, — сообщает портал libertarianinstitute.org.

"Алжир и Ангола не будут продавать советскую технику для Украины. Наши танки были в Ливии, но после гражданской войны вряд ли что-то осталось. Старые образцы, например Т-55 поставляли в Мозамбик, это информация на 2020 год, тогда в этой стране было 48 советских танков этой модели. У Нигерии – только 24 шт. Т-55, столько же у Уганды", — напоминает военный переводчик и африканист Андрей Есипов.

Самым большим количеством танков Т-55 располагал в своё время Египет. Его запасы насчитывали два года назад чуть больше 300 шт. Т-55 и 500 шт. Т-62. Около 300 единиц моделей Т-55 было у Эритреи, у Судана — 250 единиц, у Эфиопии — 170 моделей Т-55 и по 50 Т-62 и Т-72. У Кении — 76 единиц Т-72.

"Большой вопрос к состоянию танков советских образцов. То вооружение, которое находится в эксплуатации в африканских странах, — достаточно плачевно. Передислокация этих танков на Украину, внеочередное техническое обслуживание, это касается и приборов ночного видения, и привязки, и пристрелки, и автоматизации стрельбы, — всё это модернизация старого парка, поэтому везти их на Украину нет особого смысла. Если только такая поставка не залезет опять в карман западных налогоплательщиков и не составит большие контракты для очередных посредников", — отмечает военный эксперт, экс-начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Огромным арсеналом танков по сравнению со странами Африки обладает Индия, её запасы составляют более 2000 танков Т-55. Пакистан располагает 320 единицами Т-80. На ближнем Востоке — Йемен, его запасы — 455 Т-55, 200 Т-62, 60 Т-72.

Авторы Елена Стафеева