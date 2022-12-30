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Опубликовано 30 декабря 2022, 05:58
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В ЛНР сообщили о переброске ВСУ отрядов с наёмниками в Артёмовск и Соледар

Марочко: ВСУ перебрасывают отряды с иностранными наёмниками в Артёмовск и Соледар

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о переброске отрядов с иностранными наёмниками в район городов Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике.

"Украинское командование дополнительно направило в район Артёмовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев", — приводит его слова ТАСС.

Согласно данным разведки, мобильные группы хорошо экипированы и вооружены оружием НАТО, а передвигаются на автомобилях Hummer. При этом Марочко добавил, что наёмники не знают русского языка и общаются в основном на английском, поэтому к каждой группе прикреплён переводчик.

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Совсем недавно Лайф писал о новых потерях украинской стороны. По данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили свыше 70 солдат ВСУ и наёмников на Южно-Донецком направлении. ВС РФ ударили также по технике противника, лишив украинских военных пяти бронированных машин и двух пикапов.

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ТАСС / DPA / Philipp Schulze

Николь Вербер
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