В ЛНР сообщили о переброске ВСУ отрядов с наёмниками в Артёмовск и Соледар
Марочко: ВСУ перебрасывают отряды с иностранными наёмниками в Артёмовск и Соледар
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о переброске отрядов с иностранными наёмниками в район городов Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике.
"Украинское командование дополнительно направило в район Артёмовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев", — приводит его слова ТАСС.
Согласно данным разведки, мобильные группы хорошо экипированы и вооружены оружием НАТО, а передвигаются на автомобилях Hummer. При этом Марочко добавил, что наёмники не знают русского языка и общаются в основном на английском, поэтому к каждой группе прикреплён переводчик.
Совсем недавно Лайф писал о новых потерях украинской стороны. По данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили свыше 70 солдат ВСУ и наёмников на Южно-Донецком направлении. ВС РФ ударили также по технике противника, лишив украинских военных пяти бронированных машин и двух пикапов.
ТАСС / DPA / Philipp Schulze