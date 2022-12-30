В ЛНР сообщили о переброске ВСУ отрядов с наёмниками в Артёмовск и Соледар

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о переброске отрядов с иностранными наёмниками в район городов Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике.

"Украинское командование дополнительно направило в район Артёмовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев", — приводит его слова ТАСС.

Согласно данным разведки, мобильные группы хорошо экипированы и вооружены оружием НАТО, а передвигаются на автомобилях Hummer. При этом Марочко добавил, что наёмники не знают русского языка и общаются в основном на английском, поэтому к каждой группе прикреплён переводчик.