В России могут упростить условия плановой госпитализации несовершеннолетних. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передаёт RT.

Так, в письме на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко парламентарий объяснил, что в соответствии с требованиями для госпитализации детей необходимо собрать множество документов. Этот перечень далеко не маленький: в некоторых больницах требуемый список может доходить до 30 позиций.

Как правило, чтобы собрать эти документы, уходит масса сил и времени: больше, чем пациент в итоге проведёт в стационаре. Кроме того, некоторые анализы в больнице проводят повторно. А чтобы собрать эти справки, человеку нужно ходить по медицинским учреждениям, что увеличивает риск инфекционного заражения перед госпитализацией.

"В этой связи прошу Вас оценить целесообразность упрощения и стандартизации требований для плановой госпитализации несовершеннолетних граждан на стационарное лечение в медицинские учреждения", — подчеркнул народный избранник.