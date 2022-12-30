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30 декабря, 05:41

Индия испытала ракету BrahMos увеличенной дальности

В Индии провели испытания ракеты BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30МКИ

В Индии провели испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos ("Брамос") класса "воздух – поверхность" с истребителя Су-30МКИ, передаёт командование военно-воздушных сил.

Испытания ракеты BrahMos. Видео © Twitter / Indian Air Force

"Увеличенная дальность полёта BrahMos в сочетании с высокими характеристиками [истребителя] Су-30МКИ придаёт стратегическое превосходство ВВС и позволяет им иметь боевое преимущество в будущих боевых действиях", — говорится в сообщении пресс-службы.

Испытания прошли в Бенгальском заливе, в ходе которых запущенная истребителем ракета с дальностью 450 километров успешно поразила корабль-мишень.

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Кстати, ранее Лайф писал, что Минобороны Индии в очередной раз провело успешные испытания баллистической ракеты Agni V ("Агни-5"), способной нести в том числе ядерный заряд. Уточнялось, что ракета стала легче, обзавелась новым оборудованием, а также продемонстрировала потенциал к увеличению дальности действия.

Обложка ©

Twitter / Indian Air Force

Николь Вербер

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