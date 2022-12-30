Индия испытала ракету BrahMos увеличенной дальности

В Индии провели испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos ("Брамос") класса "воздух – поверхность" с истребителя Су-30МКИ, передаёт командование военно-воздушных сил.

Испытания ракеты BrahMos. Видео © Twitter / Indian Air Force

"Увеличенная дальность полёта BrahMos в сочетании с высокими характеристиками [истребителя] Су-30МКИ придаёт стратегическое превосходство ВВС и позволяет им иметь боевое преимущество в будущих боевых действиях", — говорится в сообщении пресс-службы.

Испытания прошли в Бенгальском заливе, в ходе которых запущенная истребителем ракета с дальностью 450 километров успешно поразила корабль-мишень.