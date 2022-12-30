SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 декабря, 04:56

"Этот факт ужасает": Польский политик решил, что мир на грани третьей мировой войны

Экс-президент Польши Квасьневский заявил о риске начала третьей мировой войны

Мир на сегодняшний день находится в состоянии "небезопасного хаоса" и пребывает на грани третьей мировой войны. Об этом изданию Polsat заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский.

"С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи", — сказал Квасьневский.

По его мнению, среди прочих элементов разрушения старого порядка стало избрание президентом Америки Джо Байдена, а кроме того, противоречия между Китаем и Тайванем. По словам Квасьневского, любой конфликт, пусть даже незначительный, сегодня может перерасти в глобальный.

"Сам факт того, что мы говорим о начале третьей мировой войны, ужасает", — сказал политик.

Как западные СМИ готовят мир к третьей мировой и при чём тут Россия

Как западные СМИ готовят мир к третьей мировой и при чём тут Россия

Ранее обозреватель Эндрю Корибко заявил, что власти Украины попытались обманом спровоцировать начало третьей мировой войны.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Albert Zawada

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров