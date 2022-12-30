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30 декабря, 04:49

Казахстан повысил стоимость прокачки российской нефти

"Казтрансойл" поднял цены на прокачку российской нефти в Узбекистан

В Казахстане национальный оператор "Казтрансойл" повысил тариф на транспортировку российской нефти в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там рассказали, что приказом гендиректора "Казтрансойла" тариф будет увеличен с 25,12 до 27,9 доллара за прокачку одной тонны энергоресурса. Новая цена будет введена с 1 февраля 2023 года.

Акционерное общество "Казтрансойл" — это национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Компания входит в группу "Национальная компания "Казмунайгаз". В её владении сеть магистральных нефтепроводов протяжённостью почти 5,5 тысячи километров. Российская нефть идёт как на экспорт, так и на перерабатывающие заводы самого Казахстана.

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Напомним, летом этого года президент Казахстана Жомарт Токаев заявил о необходимости диверсификации экспорта казахстанской нефти. Глава государства также поручил кабмину совместно с холдингом "Самрук-Казына" принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.

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kaztransoil.kz

Андрей Григорьев

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