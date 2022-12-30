Эксперт дал совет, как запускать фейерверки без риска для жизни

Перед тем как запускать фейерверки, необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, которая должна быть на упаковке. Такой простой совет дал директор ООО "Русский фейерверк" Анатолий Воробьёв.

В интервью RT он напомнил, что каждое изделие должно иметь сертификат соответствия, так как в продажу могут выпускаться только те фейерверки, которые прошли испытания. Воробьёв также отметил, что российское законодательство подразделяет фейерверки на классы опасности.

"На каждом изделии написан класс опасности, который означает минимальное расстояние, на котором должны находиться зрители. Это расстояние до пяти метров, до 20–30. Хлопушки, бенгальские свечи — 0,5 м радиус опасной зоны. Цена сильно отличается, самые маленькие — до десяти рублей, цена на большие батареи салютов, у которых несколько сот выстрелов, может доходить до нескольких десятков тысяч рублей", — рассказал Воробьёв.

Он также напомнил, что поджигать фейерверки нужно как минимум на расстоянии вытянутой руки, закрытый фитиль предварительно вскрыть, отогнув немного бумажку. Для поджига использовать недорогие, но более надёжные турбозажигалки.