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30 декабря, 03:55
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И опять Верхний Ларс: На выезд в Грузию образовалась новая очередь

Замглавы ФТС Давыдов: На выезд из России в Грузию образовалась большая очередь

На выезде из России в Грузию образовалась длинная очередь из автомобилей. Причина в росте потока грузовиков перед праздниками. Об этом рассказал первый замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

"Мы в ежедневном режиме отслеживаем работу всех пунктов пропуска. Верхний Ларс, конечно, один из проблемных", — приводит РИА "Новости" его слова.

При этом в обратном направлении, из Грузии в Россию, проблем с проездом нет. Машины проезжают, как высказался Давыдов, "практически онлайн".

Через Верхний Ларс везут все виды товаров, рассказал замглавы ФТС. Только за последние дни там переправили через границу в Грузию 257 тысяч тонн разных грузов, а это на 65% больше, чем за декабрь прошлого года.

Из-за очередей пограничники разрешили пересекать КПП Верхний Ларс в Северной Осетии пешком

Из-за очередей пограничники разрешили пересекать КПП Верхний Ларс в Северной Осетии пешком

Напомним, КПП Верхний Ларс ворвался в заголовки СМИ в сентябре этого года, после объявления частичной мобилизации. Там скопилось около пяти с половиной тысяч легковых и грузовых автомобилей. Всё из-за большого числа желающих выехать за границу. На фоне той ситуации глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности. Кризисная ситуация там сошла на нет уже в начале октября.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Григорьев

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