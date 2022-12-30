И опять Верхний Ларс: На выезд в Грузию образовалась новая очередь

На выезде из России в Грузию образовалась длинная очередь из автомобилей. Причина в росте потока грузовиков перед праздниками. Об этом рассказал первый замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

"Мы в ежедневном режиме отслеживаем работу всех пунктов пропуска. Верхний Ларс, конечно, один из проблемных", — приводит РИА "Новости" его слова.

При этом в обратном направлении, из Грузии в Россию, проблем с проездом нет. Машины проезжают, как высказался Давыдов, "практически онлайн".

Через Верхний Ларс везут все виды товаров, рассказал замглавы ФТС. Только за последние дни там переправили через границу в Грузию 257 тысяч тонн разных грузов, а это на 65% больше, чем за декабрь прошлого года.