И опять Верхний Ларс: На выезд в Грузию образовалась новая очередь
Замглавы ФТС Давыдов: На выезд из России в Грузию образовалась большая очередь
На выезде из России в Грузию образовалась длинная очередь из автомобилей. Причина в росте потока грузовиков перед праздниками. Об этом рассказал первый замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.
"Мы в ежедневном режиме отслеживаем работу всех пунктов пропуска. Верхний Ларс, конечно, один из проблемных", — приводит РИА "Новости" его слова.
При этом в обратном направлении, из Грузии в Россию, проблем с проездом нет. Машины проезжают, как высказался Давыдов, "практически онлайн".
Через Верхний Ларс везут все виды товаров, рассказал замглавы ФТС. Только за последние дни там переправили через границу в Грузию 257 тысяч тонн разных грузов, а это на 65% больше, чем за декабрь прошлого года.
Напомним, КПП Верхний Ларс ворвался в заголовки СМИ в сентябре этого года, после объявления частичной мобилизации. Там скопилось около пяти с половиной тысяч легковых и грузовых автомобилей. Всё из-за большого числа желающих выехать за границу. На фоне той ситуации глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности. Кризисная ситуация там сошла на нет уже в начале октября.
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ТАСС / Валерий Шарифулин