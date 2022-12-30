Мизулина рассказала, во сколько Западу обошлись информационные атаки на Россию

Организаторам информационных атак на Россию, которые проводятся с начала специальной военной операции на Украине, пришлось в совокупности потратить на подобные мероприятия свыше 18 миллиардов долларов. Об этом заявила директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.



"По оценкам экспертов Лиги безопасного Интернета, на осуществление информационной атаки на Россию в 2022 году потрачено более $18 млрд", — сказала ТАСС Мизулина.

Она уточнила, что речь идёт о создании и продвижении лживой информации, её распространении через блогеров — иностранных агентов. А ещё закупался рекламный трафик, накрутка поисковой выдачи и производство публикаций, содержащих недостоверную информацию о нашей стране и Вооружённых силах России.

Лига безопасного Интернета собрала перечень десяти самых громких фейков 2022 года. Так, на первом месте оказалась ложь о том, что российские военные якобы уничтожали мирных жителей в украинском городе Буча. В лиге в том числе отметили несовпадение дат и фальсификацию спутниковых снимков. На втором месте оказался фейк про украинского лётчика — "ангела Киева", — который будто бы сбил шесть российских самолётов всего за 30 часов, однако в том, что это неправда, 30 апреля призналось само командование Воздушных сил Украины. На третьем месте оказался фейк о якобы имевших место массовых преступлениях российских бойцов на Украине.

По мнению Мизулиной, необходимо создать единый центр противоборства и координации, который сможет заниматься контрпропагандой и вести разъяснительную работу в соцсетях.