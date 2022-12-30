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30 декабря, 02:59

Умер архитектор, известный уникальными проектами по всему миру

Умер японский архитектор Исодзаки, построивший десятки зданий по всему миру

На 91-м году жизни скончался знаменитый японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Арата Исодзаки. Он был одним из первых в Японии, кто стал проектировать здания за рубежом, и самым "плодовитым" по числу заказов.

Национальный конференц-зал в Дохе, Катар. Фото © VK / citybooking

Национальный конференц-зал в Дохе, Катар. Фото © VK / citybooking

Одной из самых известных работ Исодзаки стал Национальный конференц-зал в Дохе. Его площадь — более 1000 гектаров, а поражают в нём прежде всего огромные древовидные стальные колонны.

Гималайский центр в Шанхае. Фото © admagazine / Sergio Pirrone

Гималайский центр в Шанхае. Фото © admagazine / Sergio Pirrone

Ещё одно его творение, покоряющее воображение даже самого искушённого ценителя архитектуры, — Гималайский центр в Шанхае. В нём сочетается современность в виде застеклённых башен и отсылка к пещерным временам. Центральная часть имитирует скалу, изрытую временем. В Сети публикуют соболезнования коллеги и поклонники работ Исодзаки.

"Бесконечно любим тебя": Умер легендарный Пеле

"Бесконечно любим тебя": Умер легендарный Пеле

Ранее Лайф писал, что умерла модельер, придумавшая рваные джинсы. В возрасте 81 года не стало символа бунтарства и стиля Вивьен Вествуд. В доме моды рассказали, что она занималась любимым делом до последнего момента.

Обложка ©

Wikipedia / Manel Armengol

Арина Родионова

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