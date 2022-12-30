Умер архитектор, известный уникальными проектами по всему миру

На 91-м году жизни скончался знаменитый японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Арата Исодзаки. Он был одним из первых в Японии, кто стал проектировать здания за рубежом, и самым "плодовитым" по числу заказов.

Национальный конференц-зал в Дохе, Катар. Фото © VK / citybooking

Одной из самых известных работ Исодзаки стал Национальный конференц-зал в Дохе. Его площадь — более 1000 гектаров, а поражают в нём прежде всего огромные древовидные стальные колонны.

Гималайский центр в Шанхае. Фото © admagazine / Sergio Pirrone

Ещё одно его творение, покоряющее воображение даже самого искушённого ценителя архитектуры, — Гималайский центр в Шанхае. В нём сочетается современность в виде застеклённых башен и отсылка к пещерным временам. Центральная часть имитирует скалу, изрытую временем. В Сети публикуют соболезнования коллеги и поклонники работ Исодзаки.