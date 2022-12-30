Умерла модельер, придумавшая рваные джинсы
Модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года
Вивьен Вествуд . Фото © Wikipedia \ Manfred Werner \ Tsui
Британский модельер Вивьен Вествуд, которая считается основательницей стиля панк в высокой моде, умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщили в её доме моды.
"Вивьен Вествуд скончалась сегодня, мирно и в окружении её семьи в Клапеме на юге Лондона", — говорится в сообщении.
В доме моды рассказали, что Вествуд занималась любимым делом до последнего момента. Она создавала образы, писала книгу и меняла мир к лучшему.
"Она прожила удивительную жизнь. Её инновации и влияние в течение последних 60 лет были огромны и теперь они направлены в будущее", — отметили соратники модельера.
Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Например, ей приписывают популяризацию образа со рваными джинсами и косухами. За её вклад в культуру она получила рыцарский орден Британской империи. Модельер была ещё и активисткой. Так, в 2020 году, заперев себя в виде канарейки в большой "птичьей клетке", провела у здания уголовного суда в Лондоне акцию в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ещё она выступала против добычи сланцевой нефти. По данным на 2021 год, состояние дизайнера превышало 50 млн долларов США.
Это не первая большая потеря за последние несколько часов. Вечером 29 декабря скончался Пеле — легенда футбола, единственный, кому удалось победить на трёх чемпионатах мира.