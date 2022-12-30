Умерла модельер, придумавшая рваные джинсы

Британский модельер Вивьен Вествуд, которая считается основательницей стиля панк в высокой моде, умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщили в её доме моды.

"Вивьен Вествуд скончалась сегодня, мирно и в окружении её семьи в Клапеме на юге Лондона", — говорится в сообщении.

В доме моды рассказали, что Вествуд занималась любимым делом до последнего момента. Она создавала образы, писала книгу и меняла мир к лучшему.

"Она прожила удивительную жизнь. Её инновации и влияние в течение последних 60 лет были огромны и теперь они направлены в будущее", — отметили соратники модельера.

Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Например, ей приписывают популяризацию образа со рваными джинсами и косухами. За её вклад в культуру она получила рыцарский орден Британской империи. Модельер была ещё и активисткой. Так, в 2020 году, заперев себя в виде канарейки в большой "птичьей клетке", провела у здания уголовного суда в Лондоне акцию в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ещё она выступала против добычи сланцевой нефти. По данным на 2021 год, состояние дизайнера превышало 50 млн долларов США.