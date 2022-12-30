Бузова раскрыла своё новогоднее желание, и оно очень личное

Телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова раскрыла, что именно она загадала на следующий год. Новогоднее желание знаменитости связано с личной жизнью. Она хочет, чтоб в её судьбе появился тот, с кем она была бы желанной и чутсвовала себя любимой им.

"Хочется в следующем году такую роль, чтобы от меня никто не сбежал, чтобы наконец-то я испытала это счастье — быть любимой, желанной не только своей аудиторией, не только каналом, не только людьми, но и своим мужчиной", — передаёт портал Ura.ru слова Бузовой c премьеры показа фильма телеканала ТНТ "СамоИрония судьбы".

А до премьеры фильма, в котором она сыграла Галю, певица поделилась рекомендацией, как делать так, чтобы отрешиться от всех проблем. По её словам, если "что-то пойдёт не так, нужно просто выключить мозг, включить Бузову, и тогда всё будет отлично".

Актриса также поздравила всех с Новым годом и пожелала всем прекрасного настроения. А вот комик Тимур Батрутдинов назвал девушку идеальной парой для себя. И подчеркнул, что если они не женаты, то это "ни о чём не говорит". Он сыграл в фильме телеканала роль Жени Лукашина.