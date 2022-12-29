Китайский истребитель испугал экипаж самолёта-разведчика США

Американские военные обвинили Военно-морские силы Китая в опасном манёвре истребителя над Южно-Китайским морем. Об этом сказано в обнародованном заявлении Индо-Тихоокеанского военного командования Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки. Манёвр этот был совершён у американского самолёта-разведчика.

"Пилот истребителя J-11 Военно-морских сил КНР 21 декабря совершил небезопасный манёвр при перехвате судна ВВС США RC-135, которое правомерно совершало рутинные операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве", — сказано в публикации.

Согласно информации американского командования, китайский истребитель пронёсся всего в 6 метрах от носа американского самолёта, из-за чего RC-135 пришлось резко уклониться, чтобы избежать столкновения.