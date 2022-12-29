Повышен ценовой порог для покупки ювелирных изделий без паспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении порога цены ювелирных изделий, которые можно приобрести без идентификации клиента. Речь идёт как о гражданах, так и о юридических лицах, выгодоприобретателях и бенефициарах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, идентификацию не будут проводить при наличных расчётах до 60 тысяч рублей (и эквивалентной суммы в зарубежной валюте), а при использовании банковской карты — до 400 тысяч рублей (и эквивалентной суммы в зарубежной валюте).

Ранее идентификация не требовалась при расчётах до 40 тысяч рублей наличными и до 200 тысяч рублей картой. Продавец имеет право потребовать у покупателя предъявить паспорт, если у него возникают подозрения, что операция проводится для легализации или отмывания денег, полученных преступным путём, либо для финансирования терроризма.