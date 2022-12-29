Санду выступила за перевооружение армии Молдавии

Армия Молдавии должна быть оснащена современным оружием, считает президент страны Майя Санду. Она заявила, что это необходимо, не взирая на политику нейтралитета, так как сохранение такого курса не предусматривает "демилитаризацию или равнодушие к происходящему в регионе."

"Наша армия должна быть оснащена современным оружием на случай, если придётся обороняться", — заявила Санду в эфире телеканала "Молдова-1".

В 2023 году бюджет на оборону страны увеличится в два раза, он составит 1,697 миллиарда леев (около 87 миллионов долларов).