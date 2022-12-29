Путин разрешил медицинское применение наркотических веществ в воинских частях
Порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях МВД, а также федеральных органах, в которых предусмотрена военная служба, теперь изменён. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
Речь в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, идёт о частях, участвующих в военных или боевых действиях и вооружённых конфликтах. Таким образом, коснётся оно только тех, кто выполняет боевые задачи. Теперь можно будет, согласно закону, хранить, перевозить, отпускать и использовать наркотические средства и психотропные вещества без лицензии. Но исключительно в медицинских целях. Также разрешено уничтожать их без документа в боевых подразделениях.
Ранее Лайф писал, что правительство изменило список жизненно важных лекарств на 2023 год. В том числе в него добавили комбинацию препаратов для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и исключили мельдоний.