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29 декабря, 19:01

Путин разрешил медицинское применение наркотических веществ в воинских частях

Порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях МВД, а также федеральных органах, в которых предусмотрена военная служба, теперь изменён. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.

Речь в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, идёт о частях, участвующих в военных или боевых действиях и вооружённых конфликтах. Таким образом, коснётся оно только тех, кто выполняет боевые задачи. Теперь можно будет, согласно закону, хранить, перевозить, отпускать и использовать наркотические средства и психотропные вещества без лицензии. Но исключительно в медицинских целях. Также разрешено уничтожать их без документа в боевых подразделениях.

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kremlin.ru

Арина Родионова
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