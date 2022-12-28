Правительство изменило список жизненно важных лекарств

Перечень жизненно необходимых лекарств для медицинского применения на 2023 год подредактирован. Правительство России добавило в него в том числе комбинацию препаратов для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и исключило из списка мельдоний. Соответствующий документ можно увидеть на портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 года", — говорится в распоряжении кабмина.

Мельдоний, предназначенный для лечения сердца, из списка жизненно необходимых на следующий год исключён. В то же время, согласно публикации, добавлена в перечень группа противовирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции "Тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин". В список вошло и лекарство для лечения острого лимфобластного лейкоза "Пэгаспаргаза", известное как "Онкаспар". Распоряжение начнёт действовать через два месяца после публикации.