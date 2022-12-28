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28 декабря, 20:27

В США ввели обязательный тест на ковид для прилетающих из Китая

Власти США решили с 5 января ввести обязательное тестирование на коронавирус пассажиров рейсов из Китая. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации.

Там уточнили, что проходить тестирование нужно будет всем пассажирам в возрасте старше двух лет. Причём перед вылетом в США они тоже должны будут предъявить результаты теста на ковид, показывающие, что они не больны. Исследование должно быть проведено не ранее чем за двое суток до вылета.

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Как рассказывал Лайф, в то же время сам Китай с 8 января отменяет обязательную проверку на наличие коронавируса у прибывающих в страну. КНР идёт по пути постепенного снятия антиковидных ограничений после недавнего всплеска заболеваемости.

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Андрей Григорьев

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