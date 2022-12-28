В США ввели обязательный тест на ковид для прилетающих из Китая

Власти США решили с 5 января ввести обязательное тестирование на коронавирус пассажиров рейсов из Китая. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации.

Там уточнили, что проходить тестирование нужно будет всем пассажирам в возрасте старше двух лет. Причём перед вылетом в США они тоже должны будут предъявить результаты теста на ковид, показывающие, что они не больны. Исследование должно быть проведено не ранее чем за двое суток до вылета.