Вучич поблагодарил Россию за поддержку на фоне обострения в Косове
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за её политическую поддержку на фоне обострения ситуации в Косове. Об этом он сказал в интервью телеканалу "ТВ Пинк" перед встречей с жителями Косова и Метохии.
"Бесконечное количество раз я скажу спасибо России за поддержку, которую она нам оказывает", — заявил Вучич.
Сербский лидер также поблагодарил Китай и Индию за политическую поддержку на фоне обострения в Косове.
Напомним, после начала очередного обострения в Косове местные албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица. Премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти подал заявку на вступление в Евросоюз. 16 декабря Сербия передала НАТО запрос на введение силовиков в Косово и Метохию. Местные СМИ сообщали о том, что косовские власти привели войска в полную боевую готовность и намерены провести операцию по ликвидации возведённых сербами баррикад на севере Косова и Метохии.
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