ЦСКА второй раз за сезон обыграл СКА

Московский ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 3:1 обыграл петербургский СКА. Матч прошёл на "ЦСКА-арене".

От победителей шайбы забросили Константин Окулов (на 43-й и 49-й минутах) и Максим Соркин (58). А от СКА — Марат Хуснутдинов (28).

Это была четвёртая встреча команд в сезоне и для ЦСКА вторая победа. 21 декабря в Санкт-Петербурге они одержали первую со счётом 2:1.

Теперь у СКА 73 очка, он возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. А ЦСКА набрал 59 очков и занимает третью строчку.