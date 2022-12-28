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28 декабря, 19:34

ЦСКА второй раз за сезон обыграл СКА

Московский ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 3:1 обыграл петербургский СКА. Матч прошёл на "ЦСКА-арене".

От победителей шайбы забросили Константин Окулов (на 43-й и 49-й минутах) и Максим Соркин (58). А от СКА — Марат Хуснутдинов (28).

Это была четвёртая встреча команд в сезоне и для ЦСКА вторая победа. 21 декабря в Санкт-Петербурге они одержали первую со счётом 2:1.

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Теперь у СКА 73 очка, он возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. А ЦСКА набрал 59 очков и занимает третью строчку.

Ранее Лайф сообщал, что молодёжная сборная Канады проиграла команде Чехии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадских Галифаксе и Монктоне.

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Андрей Григорьев

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