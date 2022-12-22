Международная федерация хоккея с мячом не допустила сборные России и Белоруссии до ЧМ-2023
Сборную России по хоккею с мячом не допустили к участию в чемпионате мира, который пройдёт в следующем году в Швеции. Такое решение приняла Международная федерация хоккея с мячом (FIB). Как сообщили на официальном сайте организации, не допущена до соревнований также национальная команда Белоруссии.
"Россия и Беларусь не будут участвовать в чемпионатах 2023 года из-за сохраняющейся ситуации", — сказано в сообщении FIB.
Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдёт в Швеции весной следующего года. Изначально соревнования должны были проходить в России.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участие в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Ранее Лайф писал, что Международный олимпийский комитет принял решение оставить в силе санкции против России. Так, в РФ или Белоруссии не могут организовывать или поддерживать спортивные мероприятия Международная федерация или Национальный олимпийский комитет.
Новости
Застрявшая внутри автомата с игрушками девочка рассмешила родителей и стала героем соцсетей
сегодня в 12:09
В Бурятии дошкольница едва не умерла из-за передозировки жаропонижающих при лечении дома
сегодня в 12:07
Учёные предложили компенсировать тренировки "дурацкой" походкой из "Монти Пайтона"
сегодня в 12:02
ТАСС / Zuma / Sebastian Lamotte