Международная федерация хоккея с мячом не допустила сборные России и Белоруссии до ЧМ-2023

Сборную России по хоккею с мячом не допустили к участию в чемпионате мира, который пройдёт в следующем году в Швеции. Такое решение приняла Международная федерация хоккея с мячом (FIB). Как сообщили на официальном сайте организации, не допущена до соревнований также национальная команда Белоруссии.

"Россия и Беларусь не будут участвовать в чемпионатах 2023 года из-за сохраняющейся ситуации", — сказано в сообщении FIB.

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдёт в Швеции весной следующего года. Изначально соревнования должны были проходить в России.

В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участие в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.