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18 декабря, 12:20

Глава Федерации спортивной гимнастики России рассказал о контактах с FIG

Россия продолжает отстаивать интересы своих спортсменов на международном уровне, заявил глава Федерации спортивной гимнастики страны Василий Титов.

"Мы в нормальной, рабочей форме продолжаем находиться. Мы работаем", — заявил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Титов отметил, что российских представителей не отстранили, а также напомнил, что остаётся членом Исполкома Международной федерации гимнастики (FIG). Он подчеркнул, что российская сторона принимает участие в принятии всех решений, например, участвовала на Конгрессе в Стамбуле.

"Наши интересы на международном уровне обеспечены, но жалко, что нет соревновательной практики", — добавил глава Федерации спортивной гимнастики РФ.

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Ранее Лайф писал, что Международный олимпийский комитет принял решение оставить в силе санкции против России. Так, в РФ или Белоруссии не могут организовывать или поддерживать спортивные мероприятия Международная федерация или Национальный олимпийский комитет.

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ТАСС / Егор Алеев

Николь Вербер

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