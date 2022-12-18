Глава Федерации спортивной гимнастики России рассказал о контактах с FIG

Россия продолжает отстаивать интересы своих спортсменов на международном уровне, заявил глава Федерации спортивной гимнастики страны Василий Титов.

"Мы в нормальной, рабочей форме продолжаем находиться. Мы работаем", — заявил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Титов отметил, что российских представителей не отстранили, а также напомнил, что остаётся членом Исполкома Международной федерации гимнастики (FIG). Он подчеркнул, что российская сторона принимает участие в принятии всех решений, например, участвовала на Конгрессе в Стамбуле.

"Наши интересы на международном уровне обеспечены, но жалко, что нет соревновательной практики", — добавил глава Федерации спортивной гимнастики РФ.