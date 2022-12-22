В Бурятии дошкольница едва не умерла из-за передозировки жаропонижающих при лечении дома

В Улан-Удэ четырёхлетнюю девочку госпитализировали в реанимацию из-за передозировки жаропонижающего препарата при лечении гриппа в домашних условиях. Об этом сообщила пресс-служба Республиканской клинической инфекционной больницы.

29 ноября у ребёнка появилась температура 39 градусов, озноб и недомогание — яркие симптомы гриппа. По этой причине родители давали девочке "Парацетамол" в дозе для взрослого человека. В итоге 1 декабря ей стало хуже, появилась многократная рвота, а температура не спадала, тогда мама обратилась с ребёнком в больницу.

"Врачами состояние девочки было расценено как тяжёлое, и её сразу госпитализировали в отделение реанимации с диагнозом грипп тяжёлой степени тяжести. Осложнение: синдром Рея", — говорится в публикации.

В реанимации медики провели интенсивную терапию, переливали донорскую плазму крови, девочка также получила антидот. По итогам консилиума, который проводился дистанционно с врачами из Москвы, было решено срочно эвакуировать ребёнка в столицу.

"Благодаря правильно поставленному диагнозу, своевременно начатому интенсивному лечению ребёнок остался жив. Сейчас девочка идёт на поправку", — добавили в больнице.