Учёные предложили компенсировать тренировки "дурацкой" походкой из "Монти Пайтона"

Ежедневные 11 минут ходьбы в стиле "дурацкой" походки из "Летающего цирка Монти Пайтона" могут заменить 75 минут интенсивных тренировок в неделю. К такому выводу пришли американские учёные, их исследование опубликовано в журнале BMJ.

В эксперименте специалистов участвовали 13 человек разного пола от 22 лет до 71 года, не имеющие заболеваний лёгких и сердца. Каждому добровольцу пришлось пройти три испытания, длительность которых составляла пять минут. На первом этапе участникам нужно было пройти 30 метров в произвольно выбранном темпе. В остальных двух испытаниях их попросили воссоздать походку мистера Тибэга и мистера Пьюти из "Летающего цирка Монти Пайтона". Напомним, персонажи знаменитого скетча были сотрудниками Министерства дурацких походок и передвигались странными способами.

Походка мистера Тибэга и мистера Пьюти из "Летающего цирка Монти Пайтона". Видео © BMJ

Как заметили специалисты, во время "дурацкой" походки испытуемые расходовали в 2,5 раза больше калорий, чем при обычной ходьбе. Вместе с тем поглощение кислорода увеличилось до уровня интенсивной тренировки.