Вучич призвал сербов разобрать баррикады на севере Косова

Сербский лидер Александр Вучич обратился к соотечественникам, живущим в Косове и Метохии, с просьбой разобрать баррикады. Об этом заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович.

"[Вучич] предоставил содержание документов и заявлений, указал на всё то, что мы получим [в связи с гарантиями], и попросил наших сербов разобрать баррикады", — сказал он на пресс-конференции.