Вучич призвал сербов разобрать баррикады на севере Косова
Сербский лидер Александр Вучич обратился к соотечественникам, живущим в Косове и Метохии, с просьбой разобрать баррикады. Об этом заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович.
"[Вучич] предоставил содержание документов и заявлений, указал на всё то, что мы получим [в связи с гарантиями], и попросил наших сербов разобрать баррикады", — сказал он на пресс-конференции.
Как уже рассказывал Лайф, накануне сербы начали возводить баррикады из грузовиков на дорогах Косова. Их строительство началось после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косова и Метохии.
Напомним, после начала очередного обострения в самопровозглашённом Косове местные албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица. Свой шаг сделал и премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти, передавший заявку на вступление в Евросоюз председательствующей в Совете Европы Чехии. Между тем 16 декабря Сербия передала НАТО запрос на введение силовиков в мятежный край. Местные СМИ сообщали о том, что косовские власти привели войска в полную боевую готовность и намерены провести операцию по ликвидации возведённых сербами баррикад на севере Косова и Метохии.