Футболист Пиняев рассказал, что Баринов водил его за ручку в школу "Локомотива"
Новоиспечённый игрок московского "Локомотива" Сергей Пиняев рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс", был ли у него разговор с капитаном железнодорожников Дмитрием Бариновым в сборной России по поводу перехода в столичный клуб.
"Мы с Бариновым давно знакомы, общаемся. У нас и раньше были разговоры. Баринов — один из тех людей, кто отводил меня за ручку в школу "Локомотива", когда я находился там на протяжении года. Думаю, он хотел бы воссоединиться как-то", — пояснил Пиняев.
Как уже сообщал Лайф, 28 декабря самарские "Крылья Советов" и "Локомотив" объявили о трансфере 18-летнего Пиняева. Футболист подписал контракт с железнодорожниками на четыре года. В "Локомотиве" он будет выступать под номером 19. Также ранее Пиняев успел сыграл за сборную России в товарищеском матче против сборной Узбекистана.
VK / ФК "Крылья Советов"