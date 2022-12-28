Футболист Пиняев рассказал, что Баринов водил его за ручку в школу "Локомотива"

Новоиспечённый игрок московского "Локомотива" Сергей Пиняев рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс", был ли у него разговор с капитаном железнодорожников Дмитрием Бариновым в сборной России по поводу перехода в столичный клуб.

"Мы с Бариновым давно знакомы, общаемся. У нас и раньше были разговоры. Баринов — один из тех людей, кто отводил меня за ручку в школу "Локомотива", когда я находился там на протяжении года. Думаю, он хотел бы воссоединиться как-то", — пояснил Пиняев.