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28 декабря, 17:05

Экс-игрок "Зенита" Мигель Данни назвал ЧМ-2022 главным событием года

Самым ярким событием года для бывшего футболиста сборной Португалии и команды "Зенит" Мигеля Данни стал чемпионат мира по футболу в Катаре. Об этом он заявил в беседе со "Спорт-Экспресс".

"Самым ярким событием года для меня, несомненно, стал мундиаль, потому что было много негативных разговоров накануне и во время его проведения, но в конце концов это было очень позитивное событие", — отметил он.

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Напомним, 18 декабря в Катаре завершился чемпионат мира по футболу. В финале турнира сборная Аргентины обыграла Францию. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Лионель Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.

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ТАСС / Елена Никитченко

Илья Суриков

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