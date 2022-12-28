Экс-игрок "Зенита" Мигель Данни назвал ЧМ-2022 главным событием года
Самым ярким событием года для бывшего футболиста сборной Португалии и команды "Зенит" Мигеля Данни стал чемпионат мира по футболу в Катаре. Об этом он заявил в беседе со "Спорт-Экспресс".
"Самым ярким событием года для меня, несомненно, стал мундиаль, потому что было много негативных разговоров накануне и во время его проведения, но в конце концов это было очень позитивное событие", — отметил он.
Напомним, 18 декабря в Катаре завершился чемпионат мира по футболу. В финале турнира сборная Аргентины обыграла Францию. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Лионель Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.
ТАСС / Елена Никитченко