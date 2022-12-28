Психолог рассказала, как избежать предновогодней апатии

Чтобы не допустить предновогодней апатии, важно отдыхать. Об этом в публикации "Москвы 24" заявила психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

"Невозможно жить без отдыха, ведь нервной системе необходимо восстанавливаться. Поэтому возьмите за правило принцип: "Устал — поставь в график передышку", — написала она.

Эксперт посоветовала отказаться от идеи сделать за последнюю неделю всё, что не получилось в течение года. Вместо этого лучше подвести промежуточные итоги и перенести часть дел на январь. Как вариант, можно попросить помощи у коллег.

Кроме того, специалист дала совет тем, кто будет встречать праздник в одиночестве из-за расставания. Важно понимать: необходимо время, чтобы сердце снова было готово впустить любовь. Если создать отношения с первым встречным ради того, чтобы "быть как все", есть риск оказаться в эмоциональном одиночестве даже рядом с кем-то. Психолог призвала не торопиться, а также постараться сделать всё, чтобы провести праздник для себя.

Эксперт также отметила, что подведение итогов может вызвать депрессию. Дело в том, что многие ставят цели без учёта реальных возможностей.

"Что с этим можно сделать? Например, сравните себя настоящего с собой прошлогодним. Ответьте на вопрос: "Что мне удалось сделать за год? В чём я хотя бы ненамного продвинулся вперёд к своим мечтам?" — рассказала Девятка.

По её словам, люди иногда воспринимают успех лишь через призму амбиций и денег. При этом они забывают, что качество жизни на самом деле связано с внутренним состоянием. Налаживание отношений в семье или ремонт в квартире можно считать грандиозными достижениями, человек вправе хвалить себя за них. Если усталость и апатия не проходят на протяжении двух недель, стоит обратиться к психологу, заключила Девятка.