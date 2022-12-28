Косметолог объяснила, чем обезвоженная кожа отличается от сухой

Сухая кожа и обезвоженная по своим признакам довольно похожи, однако на деле это две совершенно разные проблемы, каждая из которых требует особенного подхода. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач общей практики, дерматолог, косметолог Елена Кудашкина.

"Важно отметить, что сухая и обезвоженная кожа может быть любого типа — комбинированной, чувствительной, жирной. Например, если ранее вы не сталкивались с шелушениями, то есть большая вероятность того, что у вас обезвоженная кожа. Часто сталкиваются с данной проблемой обладатели жирной и комбинированной кожи, использующие подсушивающие средства, которые и обезвоживают кожу", — отметила специалист.

По её словам, чаще всего сухая кожа проявляет себя ощущением стягивания, шелушением разной степени, узкопористой структурой и легко возникающей реакцией на агрессивные компоненты в косметике. При этом сухость кожи усугубляется под действием, к примеру, таких факторов, как недостаток витаминов, холодная и ветреная погода.

По словам нашей собеседницы, сухая кожа нуждается в тщательном питании. Делать это рекомендуется с помощью кремов, сывороток и масок с добавлением масел. Умываться следует пенкой с мягкими и щадящими ПАВ, а после нельзя забывать пользоваться тоником. А вот при обезвоживании кожи необходимо сделать акцент на увлажнении. В этом случае медик советует использовать мягкие очищающие средства, увлажняющие сыворотки, также в домашней косметичке обязательно должны быть два крема — дневной и ночной.