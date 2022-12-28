Родителям рассказали, чему нужно научить подростков перед новогодней вечеринкой с друзьями
Педагог Бочкова: Подростка перед новогодней вечеринкой с друзьями нужно научить отказывать
Перед Новым годом часто у родителей подростков встаёт вопрос: отпускать или не отпускать чадо на вечеринку с друзьями. Если же ответ положительный, то важно научить ребёнка говорить нет. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила клинический системный семейный психолог, педагог, основатель Академии безопасности Ольга Бочкова. Она отметила, что дети прекрасно понимают вред курения и алкоголя, поэтому акцентировать на этом внимание не стоит.
"До вечеринки обсудите не вред алкоголя и сигарет, а влияние группы на мышление одного человека, трудность устоять перед уговорами, желание быть как все и не выделяться. Однако постарайтесь не нападать на тех подростков в компании, которые вам не нравятся. Вместо этого подскажите подростку, как ему правильнее отказывать, как аккуратно связаться с вами, чтобы не выглядеть белой вороной, в каких ситуациях стоит немедленно уходить", — подчеркнула специалист.
По мнению психолога, подростку важно объяснить, что он может обращаться к взрослым по любому вопросу. Ребёнок должен понимать, что его не будут ругать, даже если произойдёт что-то страшное. Бочкова считает, что беда случается тогда, когда подросток оттягивает общение с родителем из-за страха наказания.
Ранее родителям объяснили, с какого возраста детям можно разрешать не спать в новогоднюю ночь. Так, дети старше пяти лет могут отметить Новый год в полночь со взрослыми.
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