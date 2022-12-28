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28 декабря, 15:32

Родителям объяснили, с какого возраста детям можно разрешать не спать в новогоднюю ночь

Психолог Токарчук: Дети старше пяти лет могут отметить Новый год в полночь со взрослыми

Приобщать детей к празднованию Нового года следует постепенно. Например, малышам до трёх-четырёх лет лучше всего будет "встретить" его утром 1 января, обнаружив подарок под ёлкой. А детям старше пяти-шести лет уже можно дождаться полуночи вместе со всей семьёй. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук.

"Дети с семи-восьми лет уже могут посидеть со взрослыми подольше, например до двух часов ночи, вместе посмотреть какой-нибудь новогодний фильм или потанцевать", — отметила она.

Если взрослые планируют отметить праздник не дома, стоит заранее найти место, где дети смогут лечь спать. Специалист также заявила, что в процессе взросления восприятие Нового года у маленьких членов семьи меняется. Чтобы сохранить волшебство для ребёнка, важно уделять время подготовке к этому празднику. Например, можно вместе читать новогодние сказки, вырезать снежинки или делать игрушки для ёлки из солёного теста. Такой совместный досуг создаст у детей ощущение спокойствия и ожидания праздника.

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Ранее Лайф писал, что часто подростки отпрашиваются у родителей отпраздновать Новый год с друзьями, но получают отрицательный ответ. Однако психолог Кристина Радина объяснила взрослым, почему их не просто можно, но даже нужно отпускать.

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Shutterstock

Никита Осипов

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