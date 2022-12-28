Миллер анонсировал новый суточный рекорд "Газпрома" по поставкам газа в Китай
Алексей Миллер. Обложка © Telegram / "Газпром"
"Газпром" 28 декабря установит новый суточный рекорд по поставкам газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом сообщил глава российской нефтегазовой компании Алексей Миллер.
"Мы приняли решение, что в декабре 2022 года будем поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило 18,7%. И вот сегодня будет установлен ещё один новый рекорд", — приводит пресс-служба "Газпрома" его слова.
Миллер также отметил, что в ближайшее время общий объём экспорта голубого топлива в Китай достигнет 48 миллиардов кубометров в год, а с учётом транзитного газопровода через Монголию — порядка 100 миллиардов кубометров.
А ранее стало известно, что в октябре текущего года импорт российского золота в Китай в натуральном выражении достиг рекордных показателей. Так, в КНР поступило более двух тонн стоимостью 124,6 миллиона долларов. Согласно ежемесячной статистике ведомства, эта поставка золота из РФ стала крупнейшей с 2016 года.