Путин: В России продолжат содействовать развитию высокотехнологичных компаний

В России продолжат поддерживать современные высокотехнологичные производства и их инвесторов. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин на церемонии запуска завода "Титан-Полимер" в Псковской области. Такие предприятия, как это, нужны стране для динамичного развития экономики и увеличения выпуска собственной качественной продукции, сказал глава государства.

"Мы продолжим содействовать развитию современных высокотехнологичных компаний по всей стране и будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов", — заверил российский лидер.

Путин поблагодарил всех специалистов, которые участвовали в создании предприятия, использовали для этого передовые технологии и инженерные решения, тем самым "укрепляя промышленный суверенитет России".