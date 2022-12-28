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28 декабря, 15:11

Путин: В России продолжат содействовать развитию высокотехнологичных компаний

В России продолжат поддерживать современные высокотехнологичные производства и их инвесторов. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин на церемонии запуска завода "Титан-Полимер" в Псковской области. Такие предприятия, как это, нужны стране для динамичного развития экономики и увеличения выпуска собственной качественной продукции, сказал глава государства.

"Мы продолжим содействовать развитию современных высокотехнологичных компаний по всей стране и будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов", — заверил российский лидер.

Путин поблагодарил всех специалистов, которые участвовали в создании предприятия, использовали для этого передовые технологии и инженерные решения, тем самым "укрепляя промышленный суверенитет России".

Псковский завод "Титан-Полимер" – это импортозамещающий и экспортоориентированный проект по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, плёнок и нетканых материалов. Реализуется на территории особой экономической зоны "Моглино". Запуск завода позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения. Производство текстильного и плёночного полиэтилентерефталата будет способствовать возрождению текстильной и других отраслей промышленности.

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Ранее Лайф рассказывал, что погода помешала Путину посетить Псковскую область. Вылетать в регион он должен был из Санкт-Петербурга сегодня, но условия оказались нелётными, поэтому принять участие в запуске завода российскому лидеру пришлось в режиме видеоконференции.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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