Путин: В России продолжат содействовать развитию высокотехнологичных компаний
В России продолжат поддерживать современные высокотехнологичные производства и их инвесторов. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин на церемонии запуска завода "Титан-Полимер" в Псковской области. Такие предприятия, как это, нужны стране для динамичного развития экономики и увеличения выпуска собственной качественной продукции, сказал глава государства.
"Мы продолжим содействовать развитию современных высокотехнологичных компаний по всей стране и будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов", — заверил российский лидер.
Путин поблагодарил всех специалистов, которые участвовали в создании предприятия, использовали для этого передовые технологии и инженерные решения, тем самым "укрепляя промышленный суверенитет России".
Псковский завод "Титан-Полимер" – это импортозамещающий и экспортоориентированный проект по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, плёнок и нетканых материалов. Реализуется на территории особой экономической зоны "Моглино". Запуск завода позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения. Производство текстильного и плёночного полиэтилентерефталата будет способствовать возрождению текстильной и других отраслей промышленности.
Ранее Лайф рассказывал, что погода помешала Путину посетить Псковскую область. Вылетать в регион он должен был из Санкт-Петербурга сегодня, но условия оказались нелётными, поэтому принять участие в запуске завода российскому лидеру пришлось в режиме видеоконференции.