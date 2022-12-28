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28 декабря, 15:10

Трёхсторонние переговоры министров обороны РФ, Сирии и Турции прошли в Москве

В Москве состоялись трёхсторонние переговоры глав Минобороны России, Сирии и Турции, стороны обсудили пути разрешения сирийского кризиса.

"В Москве состоялись трёхсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", — говорится в заявлении российского ведомства.

По итогам встречи министры договорились продолжать диалог в таком формате для дальнейшей стабилизации обстановки в регионе.

В МИД РФ сочли преждевременной наземную операцию, которую Турция планирует в Сирии

В МИД РФ сочли преждевременной наземную операцию, которую Турция планирует в Сирии

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу лидеров Турции, РФ и Сирии, однако для начала он счёл необходимым организовать переговоры глав разведслужб, Минобороны и МИД.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Александра Вишнякова

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