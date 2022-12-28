Трёхсторонние переговоры министров обороны РФ, Сирии и Турции прошли в Москве
В Москве состоялись трёхсторонние переговоры глав Минобороны России, Сирии и Турции, стороны обсудили пути разрешения сирийского кризиса.
"В Москве состоялись трёхсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", — говорится в заявлении российского ведомства.
По итогам встречи министры договорились продолжать диалог в таком формате для дальнейшей стабилизации обстановки в регионе.
Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу лидеров Турции, РФ и Сирии, однако для начала он счёл необходимым организовать переговоры глав разведслужб, Минобороны и МИД.
ТАСС / Антон Новодережкин