Создателя фигуры "суровой" Снегурочки в Нижневартовске оштрафуют на круглую сумму

В Нижневартовске намерены оштрафовать на 100 тысяч рублей подрядчика, построившего габаритную Снегурочку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городскую администрацию.

Скульптуру поставили в конце минувшей недели в ледовом городке на площади Нефтяников. Среди местных жителей Снегурочка получила разные названия, в том числе "суровая", "протеиновая", "Халк" и "самурай". Также им не пришлись по вкусу и другие новогодние скульптуры. Например, зайца прозвали "опухшим".

"Приёмка состоялась, недочёты устранены, поскольку по сроку не выдержали, то будет выписан штраф порядка ста тысяч", — говорится в сообщении.

В целом нареканий к фигуркам оказалось много, но на исправление работы у подрядчика было несколько дней. Причём представитель автора Игорь Важенин сообщил, что на самом деле концепция состоялась, просто художники "так работают и так видят". По данным мэрии, в 2022 году ледовый городок решили оформить по тематике сказок Павла Бажова. Так, на скульптуры планировалось потратить десять миллионов рублей, указано в единой информационной системе в сфере закупок.